بالفيديو.. إدارة ويست هام تودع بن رحمة بعبارات قوية

حرصت إدارة نادي ويست هام الإنجليزي، على توديع لاعبها السابق سعيد بن رحمة، بعد انتقال هذا الأخير بصفة نهائية لنادي ليون الفرنسي.

ونشرت إدارة نادي ويست هام، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، رسالة قالت فيها: “رجل يسبقة اسمه راسخا إلى الأبد في تاريخ ويست هام.. شكرا بن رحمة”.

وأرفق مسؤولو النادي الإنجليزي هذه العبارات، بمقطع فيديو، استعرضوا من خلاله أجمل اللقطات التي بصم عليها الدولي الجزائري بقميص ويست هام.

يذكر أن سعيد بن رحمة، وبعد انتقاله الموسم الماضي على شكل اعارة من ويست هام إلى نادي ليون، رسم اليوم الأحد، انتقاله بصفة نهائية لهذا الأخير إلى غاية 2027.

A man whose name will always have a place in Hammers history 📖

Thank you, Saïd ❤️⚒️ pic.twitter.com/dNFr6j9XxJ

— West Ham United (@WestHam) June 30, 2024