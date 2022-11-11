بالفيديو.. إدريسو يفضح إيتو بخصوص مباراة الجزائر والكاميرون

فجّر اللاعب الدولي الكاميروني السابق، إدريسو محمدو، أمس الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص مباراة الجزائر والكاميرون.

وإتهم محمدو إدريسو، رئيس الإتحادية الكاميرونية، صامويل إيتو، بالتلاعب في نتيجة مباراة الدور الفاصل التي جمعت الجزائر و الكاميرون.

والمؤهلة لكأس العالم 2022، والتي جرت بملعب مصطفى تشاكر، بتاريخ 29 مارس الماضي، بإداراة الحكم الغامبي غاساما.

وظهر اللاعب الدولي الكاميروني السابق إدريسو محمدو في فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على نطاق واسع.

وقال فيه إدريسو: “نعلم كلنا ما الذي جرى بخصوص المباراة.. لقد قمتم بشراء المباراة”. في إشارة منه بخصوص مباراة الجزائر الكاميرون.

وأضاف المتحدث:”المدرب سونغ لا يعرف أسماء اللاعبين الذين استدعاهم للمونديال، القائمة وصلت للمدرب بعد نصف ساعة من صدورها”.

وتابع ذات المتحدث: “أنا متأكد أن قائمة المنتخب الكاميروني المعنية بالمونديال لم يحضرها سونغ، بل إيتو هو من صاغها”.

وكشف إدريسو:”لقد تم تعويض اللاعب نقادو باللاعب نكولو، لأن الأخير زوجته قريبة صامويل إيتو”.

يذكر أنّ إدريسو محمدو، مثّل ألوان المنتخب الكاميروني في 39 مباراة، في الفترة ما بين 2003 إلى 2014.