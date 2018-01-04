بالفيديو.. إرهابي يسلم نفسه للجيش في تمنراست

سّلم إرهابي نفسه، اليوم الخميس، للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، ويتعلق الأمر بالمسمى “ق.حمزة”، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف المصدر على إثر ذلك تم استرجاع رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم، رشاش من نوع FMPK؛ و3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف،

بالإضافة إلى بندقية من نوع G3؛ وبنقديتين نصف آليتين من نوع سيمونوف؛

وكذا كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات؛ وسيارة رباعية الدفع.