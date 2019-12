بالفيديو.. إستخدام القهوة في أرقى السيارات

وهذا في شراكة جديدة مرتقبة مع مواطنتها، سلسلة الأكل الجاهز “ماكدونالدز”.

ومن المقرر تصنيع الأجزاء الجديدة من القهوة، التي تستهلك قدرا أقل من الطاقة مقارنة بالأجزاء البلاستيكية التقليدية، كما ستكون أخف، ما يجعل كل سيارة أكثر كفاءة في إستخدام الطاقة.

وتقول “فورد” إن البلاستيك الحيوي القائم على القشر، يُستخدم كبديل عن البلاستيك في عدد من الأجزاء المختلفة.

بما في ذلك العلب الأمامية الجديدة، التي ستكون أخف وزنا بنسبة 20% وتتطلب طاقة أقل بنسبة 25% في التشكيل.

وفي بيان، قال ديبي ميليوفسكي، من “فورد”: “كانت هذه أولوية بالنسبة لفورد لأكثر من 20 عامًا، وهذا مثال على قفزة هامة في بدء الإقتصاد المغلق، حيث تعمل مختلف الصناعات معًا وتتبادل المواد”.

وتجدر الإشارة إلى أنّه عند سحق وتحميص البن، يصبح آخر غشاء رقيق من مادة واقية حول حبة القهوة، يطلق عليه القشر، جافًا ليسقط كنفايات.

وتُستخدم هذه المنتجات الثانوية الخفيفة والورقية، بشكل شائع في السماد العضوي، ولكن في السنوات الأخيرة، أصبحت عنصرًا مرغوبًا فيه للبلاستيك الحيوي.

