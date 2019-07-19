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بالفيديو.. إسماعيل هنية يهنئ الجزائر والغزاويون يحتفلون بتتويج محاربي الصحراء

الرياضة
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بالفيديو.. إسماعيل هنية يهنئ الجزائر والغزاويون يحتفلون بتتويج محاربي الصحراء
بقلم مصطفى.ق

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الجزائر بالفوز بكأس الأمم الإفريقية، وقال هنية ان الفوز يعكس اصالة الجزائر وقدرة الجزائريين على تجاوز الصعاب والتحديت.

وذكر ان هذا المنتخب هتف لفلسطين و سعبها، و اليوم هاهم الفلسطينيون يهتفون بإسم الجزائر، شعبا وفريقا.

وخرجت الجماهير فلسطينية في قطاع غزة للشوارع احتفالا بفوز الجزائر بكأس أمم أفريقيا.

وحملت الجماهير الغزاوية الاعلام الجزائرية هاتفة باسماء محرز ومبولحي وسلماني ورفقائهم.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية اسماعيل هنية يهني الجزائر بالفوز بالكأس

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Vendredi 19 juillet 2019


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