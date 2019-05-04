بالفيديو.. إصابة خطيرة لصلاح على مستوى الرأس قد تُبعده عن “الكان” !!

تعرض سهرة اليوم السبت النجم الدولي المصري لفريق “ليفربول” الإنجليزي “محمد صلاح” لإصابة خطيرة على مستوى الرأس.

وذلك في مواجهة “الريدز” ضد المُضيف “نيوكاستل” في الجولة ال37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر نجم الفراعنة الميدان في الدقيقة ال73 على متن الحمالة ليُنقل على جناح السرعة إلى المُستشفى تاركا مكانه لأوريغي.

وجاءت إصابة “صلاح” بعد إصطدامه بحارس الفريق المحلي ليبقى غيابه عن الكان أمر وارد.