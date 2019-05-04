عاجل

بالفيديو.. إصابة خطيرة لصلاح على مستوى الرأس قد تُبعده عن “الكان” !!

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. إصابة خطيرة لصلاح على مستوى الرأس قد تُبعده عن “الكان” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تعرض سهرة اليوم السبت النجم الدولي المصري لفريق “ليفربول” الإنجليزي “محمد صلاح” لإصابة خطيرة على مستوى الرأس.

وذلك في مواجهة “الريدز” ضد المُضيف “نيوكاستل” في الجولة ال37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر نجم الفراعنة الميدان في الدقيقة ال73 على متن الحمالة ليُنقل على جناح السرعة إلى المُستشفى تاركا مكانه لأوريغي.

وجاءت إصابة “صلاح” بعد إصطدامه بحارس الفريق المحلي ليبقى غيابه عن الكان أمر وارد.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com