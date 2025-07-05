بالفيديو.. إصابة خطيرة لـ موسيالا تبكي دوناروما في مونديال الأندية

تعرض مهاجم بايرن ميونيخ، جمال موسيالا، لإصابة مروعة خلال مواجهة فريقه مع باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “مرسيدس بنز” بمدينة أتالانتا.

وتعرض موسيالا لإصابة خطيرة في قدمه، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد تدخل خشن مع حارس البياسجي، جانلويجي دوناروما. حيث التوى كاحله بشكل مروع خلال الاصطدام الذي وقع بين اللاعبين، ما أسفر عن كسر في القصبة والكاحل.

وسقط موسيالا على أرض الملعب وسط صراخ اللاعبين في الملعب الذين بدوا في حالة من الصدمة والحزن العميق إثر مشهد الإصابة المروعة. بينما تأثر دوناروما بشكل واضح بعد رؤيته إصابة زميله، وأذرف دموع الصدمة.

وعلى إثر هذه الإصابة، توقفت المباراة قبل انطلاق صافرة الشوط الأول، حيث تم نقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتعد هذه الإصابة ضربة قوية لفريق بايرن ميونيخ، حيث كان موسيالا يشكل جزءًا أساسيًا من تشكيلة الفريق في المنافسات الكبرى.