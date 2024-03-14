بالفيديو.. إصابة نجلاء بدر وتهديد مي عمر بالانسحاب في “رامز جاب من الآخر”

وقعت كلٌ من الفنانتين مي عمر ونجلاء بدر في فخ مقلب الفنان رامز جلال في برنامج “رامز جاب من الآخر”.

وأبدت مي عمر استياءها الشديد لوقوعها في مقلب رامز، بعد اكتشافها أن الحلقة سوف تجمعها مع الفنانة نجلاء بدر.

ووجّه رامز كلامه الى مي عمر ونجلاء بدر بعد التقائهما في الحلقة قائلاً: “إحنا جايبينكم النهاردة عشان تصفّوا اللي بينكم”.

ودار حوار بين الثلاثي في الحلقة، حيث قال رامز لنجلاء: أنتي زعلانة من مي عمر ليه؟ فتجيبه: مش زعلانة منها. زعلانة من سامي، وهو ما جعل مي تتدخل قائلة: إنتي زعلانة منه ليه؟. فتردّ نجلاء: إنتي مالك إنتي اللي بينا شغل”.

ومع استكمال النجمتين للحلقة، تعرّضت نجلاء بدر للإصابة في ذراعها اليسرى بحيث ظهرت والدماء تسيل منها.

وكانت نجلاء بدر قد تحدثت في مقدمة البرنامج عن خلافها مع المخرج محمد سامي، زوج الفنانة مي عمر. قائلةً: “خلاف فني، كنا متفقين على دور في عمل بس لقيته شايل نص دوري”.