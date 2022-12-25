بالفيديو.. إصابة 27 مشجعا إثر إنهيار المدرجات في كأس السوبر المصرية
بقلم عزيز طالبي
أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إصابة 27 مشجعا في حصيلة أولية اثر انهيار مدرجات صالة حسن مصطفى خلال مباراة السوبر المصرية.
وجرت المباراة في منافسة كأس السلة بين الإتحاد السكندري والأهلي بمدينة السادس أكتوبر.
وكشفت وزارة الصحة المصرية عن تنقل اكثر من 21 سيارة اسعاف إلى مكان الحادث، للتكفل بالجرحى. في حين أوضحت أن الحادث لم يخلف أي قتلى.
كما تم إلغاء مباراة السوبر المصرية بسبب الحدث الأليم الذي وصف بـ “الكارثة” الحقيقية من قبل الاعلام المصري.
#شاهد | انهيار مدرج للجماهير بمدينة 6 أكتوبر المصرية خلال مباراة فريقي #الأهلي و #الاتحاد السكندري في إطار منافسات كأس السوبر المصري لكرة السلة pic.twitter.com/Fp1CKK6oai
— TRT عربي (@TRTArabi) December 24, 2022
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