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بالفيديو.. إصطدام عنيف لعدة سيارات وشاحنات بطريق بئر توتة في العاصمة

أخبار الجزائر
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بالفيديو.. إصطدام عنيف لعدة سيارات وشاحنات بطريق بئر توتة في العاصمة
بقلم أمينة داودي

شهد منذ قليل الطريق السريع الرابط بين بئر توتة والبليدة في العاصمة حادث مرور مروّع، تمثل في إصطدام تسلسلي لعدة سيارات وشاحنات ذات الوزن الثقيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو حادث المرور الذي وقع بالضبط في بلدية بئر توتة. والذي يوثق حجم الخسائر المادية التي لحقت بالسيارات والشاحنات نتيجة الإصطدام القوي. كما تسبب الحادث في توقف كلي لحركة السير بالطريق السيار على مستوى الجهتين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1006442

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