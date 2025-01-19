بالفيديو.. إطلاق سراح أول 3 أسيرات في غزة

سلّمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأحد، 3 محتجزات إسرائيليات في ساحة السرايا وسط مدينة غزة إلى الصليب الأحمر، تمهيدا لنقلهن إلى إسرائيل.

وجاء ذلك، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل أسرى. حيث تندرج الصفقة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الصهيوني الذي شُرع اليوم في تنفيذه.

وفي لحظات تاريخية، إنتشر مقاتلو القسام في شوارع مدينة غزة قبيل دقائق من بدء عملية تسليم ثلاث أسيرات.

وتمثل الأسيرات الثلاث الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

https://x.com/qudsn/status/1881002186060320871