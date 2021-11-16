بالفيديو.. إعتداء خطير كاد يودي بحياة طالب بالإقامة الجامعية سعيد محمد بتيارت

تعرض طالب جامعي إلى إعتداء خطير صبيحة اليوم الثلاثاء، بالإقامة الجامعية سعيدي محمد بولاية تيارت.

وحسب الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر محاولة الإعتداء على الطالب الجامعي من قبل أشخاص، أين أرادو رميه من النافذة بالطابق الثاني للإقامة الجامعية.

وقد سارع بعض الطلبة المتواجدين بالإقامة إلى الصعود من أجل فك الطالب الجامعي من أيدي المعتدين. كما لجأوا إلى الصراخ من أجل لفت انتباه اعوان الأمن بالإقامة الجامعية وفكه لتفادي وقوع جريمة لا قدر الله.

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هرب من إعتداء لصوص بالقرب من الإقامة الجامعية.. طالب جامعي يلقي حتفه تحت عجلات سيارة

لقي طالب جامعي مقيم بإقامة رزوق بلخير للذكور ببئر الجير بولاية وهران مصرعه في حادث سير بالقرب من الاقامة. ولقي الجامعي مصرعه بعدما دهسته سيارة سياحية حينما كان متأهبا لدخول الإقامة الجامعية. وحسب مصادر محلية، فإن الطالب الجامعي ينحدر من منطقة عين الحديد ولاية تيارت. حيث كان بصدد دخول الإقامة الجامعية، أين يقيم قبل أن يباغثه مجموعة لصوص وفي محاولة منه للهروب صدمته سيارة.

وسقطت طالبة تنحدر من بلدية حاسي لفحل تقيم بالإقامة الجامعية 1000 سرير إناث من الطابق الثاني، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

وقد تم نقلها على جناح السرعة إلى مستشفى ترشين ابراهيم، أين يتم محاولة إنقاذ حياتها خاصة بعد إصابتها بنزيف في الرأس. هذا وفتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا في الحادث و أسباب سقوطها. كما أنها تدرس سنة الثانية حقوق و تنحدر من بلدية حاسي لفحل

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