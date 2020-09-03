بالفيديو.. إعتراف برناوي للنهار يورطه بخصوص إستحالة ترشحه لرئاسة الـCOA

إختلطت الأجندة اليومية على وزير الشباب والرياضة السابق عبد الرؤوف سليم برناوي الذي أعلن ترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية قبل نهاية فترة الراحة المحددة بعامين بعد إنهاء مهامه من وزارة الشباب والرياضة.

وكان رئيس الإتحاد الجزائري للمبارزة قد أكد لتلفزيون النهار يوم 29 جانفي الماضي أنه يستحيل ترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية بما أن القانون يشترط عليه الركون لراحة إجبارية لمدية عامين.

ومن المنتظر أن ترفض لجنة الترشيحات التابعة للجنة الأولمبية الجزائرية ملف الوزير برناوي بما أنه لم يبلغ نصاب العامين منذ إنهاء مهامه على رأس الوزارة.