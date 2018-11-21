بالفيديو.. إعلامي تركي يتعرض لنوبة قلبية على المُباشر!

الرياضة
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بالفيديو.. إعلامي تركي يتعرض لنوبة قلبية على المُباشر!
بقلم إسماعيل عشاش

تعرض المُحلل الرياضي التركي، “سوكرو أويتن” لنوبة قلبية على المُباشر، خلال تحليلة لأحد مُباريات الدوري في بلاده، ليسقط من الطاولة.

وأثارت اللقطة المُروعة التي بُثت على المُباشر، هلع جميع الحاضرين في الأستوديو والمُتابعين للحصة، بعدما إعتقدوا بأن المنية قد وافته.

وتحصل “أويتن” على الإسعافات الأولية سريعا، وهذا قبل أن يُنقل بصفة مُستعجلة للمُستشفى، ليتم إنقاذه من الموت في آخر لحظة.

يُذكر بأن المُحلل التركي، يعاني أصلا من مرض حساس على مُستوى قلبه، ويتواجد لحد الساعة في المُستشفى، وفي حالة مُستقرة.


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