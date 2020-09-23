بالفيديو.. إعلامي سعودي يُهاجم “بونجاح”: “هذا عيب” !

الرياضة
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بالفيديو.. إعلامي سعودي يُهاجم “بونجاح”: “هذا عيب” !
بقلم أمير بهلول

هاجم “وليد الفراج” مقدم برنامج الدوري مع وليد، النجم الجزائري بغداد بونجاح بعد أن احتفل بهدفه أمام “النصر السعودي.

وقال وليد الفراج في برنامجه: “بغداد بونجاح هذا لاعب جزائري يلعب في السد القطري وهو لاعب ذو 29 سنة”.

وأضاف: “هو لاعب ناضج ومتزن ولديه القدرة على قياس الأمور، الطريقة التي احتفل فيها أعرف كيف أسمها”.

وتابع: “أنت لاعب جزائري والموضوع الذي صاير في الخليج أنت لا دخل لك فيه”.

وختم كلامه: “تصرفك عنوانه العريض.. عيييييييب نقطة على السطر”.


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