بالفيديو.. إعلامي سعودي يُهاجم “بونجاح”: “هذا عيب” !

هاجم “وليد الفراج” مقدم برنامج الدوري مع وليد، النجم الجزائري بغداد بونجاح بعد أن احتفل بهدفه أمام “النصر السعودي.
وقال وليد الفراج في برنامجه: “بغداد بونجاح هذا لاعب جزائري يلعب في السد القطري وهو لاعب ذو 29 سنة”.
وأضاف: “هو لاعب ناضج ومتزن ولديه القدرة على قياس الأمور، الطريقة التي احتفل فيها أعرف كيف أسمها”.
وتابع: “أنت لاعب جزائري والموضوع الذي صاير في الخليج أنت لا دخل لك فيه”.
وختم كلامه: “تصرفك عنوانه العريض.. عيييييييب نقطة على السطر”.
#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: بغداد بونجاح أنت جزائري الأمور التي تحصل في منطقة الخليج ليس لك فيها.. عييييييييييييييب.#SBC pic.twitter.com/BD5uSp0kOT
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 21, 2020
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