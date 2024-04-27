بالفيديو.. إغتيال مؤثرة عربية شهيرة بطريقة مأساوية!

لقيت المؤثرة الشهيرة “أم فهد”، مصرعها، رميا بالرصاص، خارج منزلها وداخل سيارتها.

ووفقاً لتقارير وسائل إعلام المحلية، وقع الهجوم في حي زين، شرق العاصمة العراقية بغداد، أمس الجمعة.

وأكدت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها مقتل “امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي” على يد “مهاجمين مجهولين”.

وأضافت أنه تم تشكيل “فريق عمل متخصص” للتحقيق في ملابسات وفاتها.

وبحسب ما ورد، أصيبت أم فهد، واسمها الحقيقي غفران سوادي، برصاصة في سيارتها من قبل شخص يحمل مسدساً ويركب دراجة نارية.

وقال مصدر أمني عراقي لوكالة فرانس برس إن المهاجم كان يتظاهر على ما يبدو بأنه يقوم بتوصيل الطعام.

وتظهر اللقطات المأخوذة من كاميرات المراقبة كيف أقدم شخص يستقل دراجة نارية على قتل مشهورة عراقية على “تيك توك”، في حادثة تكررت عدة مرات خلال السنوات الماضية.

ويمكن مشاهدة القاتل وهو يقترب من منزل الضحية المعروفة باسم “أم فهد”. قبل أن يتوقف في مكان قريب ومن ثم يترجل ويتوجه مشيا على الأقدام حيث كانت المرأة تهم بالنزول من سياراتها.

وبعدها يسرع القاتل من خطواته ويفتح باب السيارة، حيث كانت الضحية تجلس في مقعد السائق. ومن ثم يمكن ملاحظة ضوء شبيه بذلك الذي يخرج عند إطلاق الرصاص، قبل أن يغادر المكان مسرعا.

وأشارت ذات المصادر إلى أن إطلاق النار تسبب في إصابة امرأة أخرى كانت برفقة “أم فهد”، وهي تعمل معها في مركز للتجميل.

وقالت المرأة المصابة بحسب المصدر “إنه تم فتح النار عليها وعلى أم فهد، والتي فارقت الحياة بعد تلقيها عدة رصاصات”.

آخر ظهور للبلوغر أم فهد قبل قتلها بساعات

قبل ساعات قليلة من مقتلها برصاص مجهول داخل سيارتها في العاصمة العراقية بغداد. وثق مقطع فيديو آخر ظهور للبلوغر العراقية الشهيرة “أم فهد” في حسابها على “سناب شات”.

وظهرت “المهرة أم فهد” وهو اسمها في حسابها على تطبيق “سناب شات”، وهي تجلس في صالون تجميل. تستعرض تصفيف شعرها على وقع أغانٍ عراقية. وتتفاعل مع الأغنية وتضحك وتبدو سعيدة لتكون آخر ابتسامة لها في الحياة قبل الرحيل.

و”أم فهد” هي بلوغر على شبكات التواصل الاجتماعي، وكثيرا ما تثير منشوراتها الجدل. كان قد حُكم عليها السنة الماضية بالسجن بسبب محتوى اعتُبر “غير لائق” على شبكات التواصل الاجتماعي.

وخلال الفترة الماضية شهد العراق العديد من الجرائم المرتبطة بالمؤثرين والبلوغرز على شبكات التواصل الاجتماعي. والتي كان آخرها مقتل المؤثر المعروف باسم “سمسم”، ومقتل المؤثرة فيروز آزاد.