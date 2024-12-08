بالفيديو.. إفشال مخطط المخابرات الفرنسية للاتصال بالمتطرفين بأحياء العاصمة

أحبطت مصالح الأمن الوطني مخطط للمخابرات الفرنسية الرامي إلى الاتصال بالمتطرفين بالجزائر العاصمة من أجل الحصول على معلومات.

ونشر التلفزيون العمومي مقطعا مقتطفا من اعتراف شخص موقوف كان يتعامل مع المخابرات الفرنسية وينقل أخبار المتطرفين من ولاية تيبازة.

وقال الموقوف خلال اعترافه لمصالح الأمن:” أن المخابرات الفرنسية أرادت التوغل في أحياء العاصمة. من خلال إرساله إلى الأحياء الشعبية على غرار باب الواد، المقرية، حسين داي، والحراش. للبحث عن معلومات حول الأشخاص المتطرفين، بعد الانتهاء من ولاية تيبازة طلبوا التنقل إلى العاصمة”.

وتابع يقول:” أن المخابرات الفرنسية طلبت التوقف عن استعمال تطبيق “الواتساب” بعد انتهاء العمل. وتحميل تطبيق جديد “واير” باستعمال أسماء مستعارة “ريال مدريد” من أجل التواصل معهم بكلام مشفّر.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه عاود الاتصال بالشخص الذي كان ينسق معه من المخابرات الجزائرية. والذي أخبره بمواصلة العمل معهم ومتابعة مخططهم لكشف خيوط المؤامرة”.