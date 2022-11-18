بالفيديو..إقامة خرافية للمانشافت في قطر إستعداداً للمونديال
بقلم فيصل زيان بوزيان
حلت أمس الخميس، بعثة المنتخب الألماني بمقر إقامتها بمنتجع زلال الصحي، إستعداداً لمونديال قطر 2022.
ولقيت بعثة المانشافت إستقبالا حافلاً، لدى حلولها بالأراضي القطرية، كما تم تخصيص منتج زلال الذي يحتوي على كل وسائل الراحة.
وخصصت الدولة القطرية ملعب الشمال للمدرب هانس فليك ولاعبيه للتدرب، وهي التي تعتبر عن قلعة رياضية وفق المقاييس العالمية.
استقبال المنتخب الالماني 🇩🇪
في منتجع زلال الصحي#مرسال_قطر | #حياكم_قطر #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/0LgrH8qu7Q
— مرسال قطر (@Marsalqatar) November 17, 2022
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