بالفيديو..إقامة خرافية للمانشافت في قطر إستعداداً للمونديال

حلت أمس الخميس، بعثة المنتخب الألماني بمقر إقامتها بمنتجع زلال الصحي، إستعداداً لمونديال قطر 2022.

ولقيت بعثة المانشافت إستقبالا حافلاً، لدى حلولها بالأراضي القطرية، كما تم تخصيص منتج زلال الذي يحتوي على كل وسائل الراحة.

وخصصت الدولة القطرية ملعب الشمال للمدرب هانس فليك ولاعبيه للتدرب، وهي التي تعتبر عن قلعة رياضية وفق المقاييس العالمية.