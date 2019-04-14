بالفيديو : إلغاء زيارة وزير الطاقة بعد محاصرته من قبل المواطنين

تمكن وزير الطاقة محمد عرقاب، من الخروج، من مطار تبسة، عبر مركبات “BRI”.

وحسب مصادر النهار، فإن الوزير عرقاب تم إخراجه رفقة الوالي عبر مسلك ترابي.

وتوجهت سيارات “BRI” التي كانت تقل الوزير إلى قسنطينة.

وفي ذات السياق، تم إلغاء زيارة وزير الطاقة محمد عرقاب، إلى ولاية تبسة،في حين لا يزال احتجاج المواطنين أمام المطار.

ومن جانبهم، لا يزال الوفد المرافق لوزير الطاقة محمد عرقاب، محاصر داخل مطار تبسة.

وأقدم، صبيحة اليوم، جمع غفير من المواطنين على محاصرة وزير الطاقة محمد عرقاب والوفد المرافق له بولاية تبسة.

وكان محمد عرقاب، في زيارة عمل وتفقد لمشاريع القطاع إلى ولاية تبسة غير أن المواطنين منعوه من الخروج من المطار.

للإشارة، عيّن عرقاب محمد وزير للطاقة في حكومة نور الدين بدوي ، والذي كان الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.

عرقاب محمد من مواليد 19 فيفري 1966 بحسين داي، مهندس دولة في الميكانيك ومتحصل على شهادة ماستر في إدارة الأعمال.

شغل منصب مسؤول المنشآت الميكانيكية ثم مدير ورشة ثم مدير موقع لدى شركة التركيب الصناعي.

تمت ترقيته عام 2003 كمدير للأشغال لدى نفس المؤسسة.

تم تعيينه رئيسا مديرا عام لمؤسسة التركيب الصناعي عام 2006.

اشتغل منذ سبتمبر 2010 منصب الرئيس المدير العام لشركة هندسة الكهرباء والغاز التابعة لمجمع سونلغاز.

وكان مكلف بالتحضير لإطلاق لبرنامج الوطني للطاقات المتجددة محطات الطاقة الشمسية.