بالفيديو.. إلقاء النظرة الأخيرة على “مارادونا” في قصر الرئاسة الأرجنتيني !

الرياضة
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بالفيديو.. إلقاء النظرة الأخيرة على “مارادونا” في قصر الرئاسة الأرجنتيني !
بقلم أمير بهلول

ألقت جماهير الأرجنتين النظرة الأخيرة على الأسطورة “دييغو أرماندو مارادونا” في قصر الرئاسة الأرجنتيني.

وكان رئيس الأرجنتين “ألبرتو فيرنانديز” قد طلب أمس الأربعاء من عائلة “مارادونا” أن يسمحوا لهم بأن تكون النظرة الأخيرة من قصر الرئاسة “CASA ROSADA”.

وكان مختلف نجوم الكرة وأصدقاء “دييغو” قد حضروا منذ الساعات الأولى من أجل وداعه.

في حين جمهور غفير ينتظر دوره من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على “الطفل الذهبي”.


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