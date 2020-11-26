بالفيديو.. إلقاء النظرة الأخيرة على “مارادونا” في قصر الرئاسة الأرجنتيني !

ألقت جماهير الأرجنتين النظرة الأخيرة على الأسطورة “دييغو أرماندو مارادونا” في قصر الرئاسة الأرجنتيني.

وكان رئيس الأرجنتين “ألبرتو فيرنانديز” قد طلب أمس الأربعاء من عائلة “مارادونا” أن يسمحوا لهم بأن تكون النظرة الأخيرة من قصر الرئاسة “CASA ROSADA”.

وكان مختلف نجوم الكرة وأصدقاء “دييغو” قد حضروا منذ الساعات الأولى من أجل وداعه.

في حين جمهور غفير ينتظر دوره من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على “الطفل الذهبي”.

🔴 Imágenes del velatorio de Diego Maradona en Casa Rosada por dentro. Mirá 👇 pic.twitter.com/Y83UORTjHL — Noticias Digital 🔴 🤚🧼🤚 (@NotiDigitalAr) November 26, 2020