بالفيديو.. إلياس القسنطيني يعود بقوة ويتصدر التوندونس بأغنية جديدة

أطلق المطرب الجزائري إلياس القسنطيني أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، أمس الأحد، على موقع الفيديوهات اليوتيوب.

وبصم الفنان من خلال هذه الأغنية، على عودته القوية، حيث تصدر التوندونس الجزائري بعد ساعات فقط من طرحه للأغنية.

وتقترب الأغنية والتي تحمل عنوان “قمر”، من الـ400 ألف مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها.

وشارك في فيدو كليب الأغنية، والتي لاقت نجاحا كبيرا، كل من الممثلين الجزائريين الشابين، محمد رغيس ومروة بوشوشة.

وأبدع الثنائي في لقطات تمثيلة جمعتها في فيديو كليب الأغنية، والتي تحمل الطابع العاطفي.