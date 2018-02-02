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بالفيديو.. إليسا تتعرض للإغماء على خشبة المسرح بدبي

فن وثقافة
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بالفيديو.. إليسا تتعرض للإغماء على خشبة المسرح بدبي
بقلم النهار أونلاين

تعرضت ملكة الاحساس اليسا لحالة من الإغماء أثناء وجودها على المسرح الأمر الذي دفع فرق الإسعاف إلى نقلها من موقع الحفل،

حيث كانت تحيي إليسا الاحتفال الخاص بالقرية العالمية في دبي.

وتداول نشطاء على تويتر فيديو للحظة إغماء الفنانة إليسا في خشبة المسرح في دبي.

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