بالفيديو.. إليسا تحيي أقوى حفلاتها بدبي بحضور جماهيري غفير

أحيت، النجمة اللبنانية إليسا، أمس الجمعة، حفلا غنائيا، بدبي، في دولة الامارات العربية المتحدة، بحضور جماهري غفير.

وتوافد الآلاف من الجماهير إلى “ذي بوينت”، بدبي، أين أقيم الحفل، فيما وصلت إليسا إلى المكان، عبر زوق بحري، برفقة مدير أعمالها وفريق عملها.

وغنت إليسا اجمل اغنياتها الرومانسية والإيقاعية، التي اشتهرت بها عبر مسيرتها الفنية الحافلة، كما غنت لفيروز ايضاً.

وقد غختارت الفنانة لاطلالتها، بلوزة من الدانتيل، وشورت باللون “البيج”، مناسبين للمكان المفتوح والجماهيري.