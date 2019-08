بالفيديو.. إليسا تشعل الأجواء في تونس وتفاعل الجمهور كان الحدث!

وتصدر حفل إليسا، الترند، في تويتر، وانتشرت فيديوهات لها وهي تغني، وتفاعل الجمهور معها، عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

وقدمت النجمة اللبنانية، باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ورددوا معها كلمات أغانيها.

وشكرت إليسا الجمهور التونسي، وعبرت عن إعجتابها الكبير به، عبر منشور لها، في صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

للتذكير، ستقيم النجمة اللبنانية، حفلين آخرين في تونس، اليوم الخميس، وغدا الجمعة.

what an audience ,what a crowd ,what a show, thank u for an unforgetable night #tunisians ,thank u #tunisia love u

— Elissa (@elissakh) August 8, 2019