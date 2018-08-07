بالفيديو.. إليسا تصدم معجبيها وتعلن عن إصابتها بسرطان الثدي

صدمت الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم الثلاثاء، محبيها بالإعلان عن أنها كانت مريضة بسرطان الثدي.

وأعلنت إليسا عن سبب قوتها وعافيتها من المرض الخبيث في تغريدة نشرتها على حسابها الخاص في “تويتر”.

معبرة عن شكرها لمن يحبّونها، في إشارة إلى قصّة اسم الألبوم الأخير “إلى كلّ اللّي بيحبوني”.

وكتبت إليسا باللغة الإنجليزية “أنتم السبب وراء قوتي وصحتي.. أنتم قوتي وهذه القصة هي لأقول لكم “شكرا” لكل من يحبني”.

بفيديو كليب أغنية “إلى كلّ اللّي بيحبوني”، وهو من إخراج إنجي جمال.

والصدمة كانت في قصة الفيديو الذي تظهر فيه إليسا وهي تتحدث عن ظروف إصابتها بسرطان الثدي، وتحديها المرض من أجل محبيها.