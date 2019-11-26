بالفيديو.. إليسا تفاجئ جمهور حفلها بالمكسيك وتغني مع ناصيف زيتون

فن وثقافة
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بالفيديو.. إليسا تفاجئ جمهور حفلها بالمكسيك وتغني مع ناصيف زيتون
بقلم نادية بن طاهر

فاجأت النجمة اللبنانية إليسا، جمهورها الكبير الذي حضر حفلها بالمكسيك، أول أمس الأحد، بدعوتها للنجم ناصيف زيتون للغناء معها على المسرح.

وقدم النجمان سوية أغنية “كرمالك”، وتفاعل معهما الجمهور بشكل كبير.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بقوة، مقطع الفيديو الذي جمع النجمين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها الفنانان، إذ سبق هذا العام أن إلتقيا في حفلات أعياد بيروت.


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