بالفيديو.. إليسا تكشف لأول مرة تفاصيل إصابتها وشفاءها من سرطان الثدي 

تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا، لأول مرة عن تفاصيل مهمة حول إصابتها بمرض سرطان الثدي وشفاءها منه وكيف عاشت خلال تلك الفترة.

وظهرت “ملكة الرومانسية” سهرة أمس الخميس، في حصة “معكم.. منى الشاذلي” التي تبث على قناة CBC المصرية، وهو الظهور الأول لإليسا على لقاء تلفزيوني منذ اعلانها اصابتها بالمرض.

وسردت إليسا لجمهورها، كيف علمت اصابتها بالمرض وماذا حدث لها حيث كشفت انها أصيبت بفقدان للحركة لمدة 6 ساعات كاملة.

وكشفت ذات المتحدثة، أنها اخفت مرضها عن والدتها في بادئ الأمر، كما كشفت ايضا من أين استوحت فكرة كليبها “إلي كل اللي يحبوني”.

وردت إليسا عن الإشاعات التي أطلقها العديد حولها، خاصة بعد سقوطها فوق المسرح أثناء أحد حفلاتها بدبي.