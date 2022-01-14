بالفيديو.. إمام دوالا يروي تفاصيل خطبته لنجوم الخضر في صلاة الجمعة

كشف الإمام الكاميروني الذي صلى الجمعة بوفد المنتخب الوطني الجزائري اليوم بمدينة دوالا الكاميرونية تفاصيل الخطبة التي ألقاها.

وقال الإمام في تصريحات لتلفزيون النهار:”شرف كبير لنا أن نُصلي صلاة الجمعة مع منتخب كبير كالمنتخب الجزائري”.

كما أضاف:”لقد كانوا سعداء جدا بتواجدي معهم ووجدتهم مُتعلقين جدا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف”.

“تحدثت خلال الخطبة على الأخوة الإسلامية، وهو كان موضوعنا الرئيسي، وأن النصر الحقيقي يأتي من عند الله عزو جل”.