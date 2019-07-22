بالفيديو.. إمام مسجد نيجيري يخاطر بحياته لإنقاذ 262 مسيحيا من الموت

المجتمع
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بالفيديو.. إمام مسجد نيجيري يخاطر بحياته لإنقاذ 262 مسيحيا من الموت
بقلم نادية بن طاهر

خاطر الإمام النيجيري، “أبو بكر عبد الله”، والذي يبلغ من العمر 83 عاما، بحياته، من أجل إنقاذ 262 مسيحيا، من موت محقق، حسب موقع “روسيا اليوم”.

وقام الإمام، بالمخاطرة بحياته من أجل إنقاذ المسيحيين، ووفر لهم ملاذا آمنا بالمسجد وبمنزله، حسب ذات المصدر.

حيث قامت مجموعة “رعاة المواشي”، من قبيلة “فولاني” المسلمة، بمطاردة هؤلاء المسيحيين، بسبب مشاكل “إثنية”،

تفجرت بولاية “بلاتو”، في صيف 2018، والتي أسفرت عن وفاة 200 شخص، حسب “A F P”.

ولهذه الشجاعة الكبيرة من طرف الإمام النيجيري، كرمته واشنطن، بالجائزة الدولية للحرية الدينية.


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