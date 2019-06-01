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بالفيديو..إنتشار موضة شراء “حلويات العيد” بين الجزائريات  

المجتمع
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بالفيديو..إنتشار موضة شراء “حلويات العيد” بين الجزائريات  
بقلم خميسة مريم

مع إقتراب عيد الفطر، تطرق برنامج صريح جدا في حلقة اليوم، لموضوع يتمثل في معرفة إن كانت المرأة الجزائرية تصنع حلويات العيد بنفسها، أو تشتريها جاهزة من المحلات.

حيث رصدت كاميرا النهار آراء الجزائريات، اللاتي أكد أغلبهن أن عمل المرأة وضيق الوقت وغلاء تكلفة شراء مستلزمات التحضير لحلويات العيد.

هو ما دفعهن إلى شراء الحلويات التقليدية والعصرية على إختلاف أنواعها، تقليلا للجهد وإقتصادا في المصاريف.

لكن رغم هذا ما زالت هناك من بقيت متمسكة بهذه العادة، من النساء العاملات أو الماكثات بالبيت على حد سواء.

لمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو التالي :


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