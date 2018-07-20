بالفيديو.. إنتشال أزيد من 1200جثة من مقابر جماعية بالرقة السورية

أعلنت لجنة إعادة الإعمار التابعة لما يسمى بـ”مجلس الرقة المدني” انتشال نحو 1236 جثة من 3 مقابر جماعية في الرقة السورية.

وذكرت اللجنة اليوم الجمعة أن عددا من الجثث المدفونة لا يزال تحت أنقاض المنازل وفي أماكن لم يتم التعرف عليها بعد.

وحسب الرجال العاملين على انتشال الجثث، فإن المقابر مليئة بها، وغالبية الجثث تعود للمدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال ومسنين.

وبدأت عمليات انتشال الجثث من المقابر الجماعية في عام 2018، بعد تحرير المدينة من قبضة تنظيم “داعش” في أكتوبر الماضي.

وكانت الرقة عاصمة لـ “داعش” التي أعلنها التنظيم الإرهابي على الأراضي التي سيطر عليها في سوريا والعراق منذ 2013.