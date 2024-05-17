بالفيديو.. إنطلاق أفراح أنصار مولودية الجزائر بالتتويج

صنع أنصار مولودية الجزائر خيالية بملعب 5 جويلية الأولمبي عقب نهائي الداربي أمام إتحاد العاصمة وخارجه كذلك.

و انطلقت الأفراح بملعب 5 جويلية الأولمبي التي قادها المتألق يوسف بلايلي رفقة نعيجي، وهو الثنائي الذي أعاد أمجاد النادي العاصمي.

كما انطلقت الأفراح هي الأخرى، بساحة “الساعات الثلاث” بمعقل الفريق باب الواد، ومختلف المعاقل الأخرى، وسط تواجد عدد كبير من الشباب و العائلات، وهو الأمر الذي أضفى نكهة جيدة، عن الانتصار الكبير.