بالفيديو.. إنفجارات وتصاعد أعمدة دخان في العاصمة القطرية

تم عصر اليوم الثلاثاء سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة مع تصاعد للدخان

كما تم مشاهدة تصاعد دخان كثيف في سماء “حي كتارا” بالدوحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف قيادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في العاصمة القطرية الدوحة. في حين أكد مصدر قيادي في الحركة أن الاستهداف وقع حين كان وفد حماس المفاوض يناقش مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “الجيش والشاباك عبر سلاح الجو، هاجما بشكل دقيق قيادة حماس”.

وقد دوّت عدة انفجارات في الدوحة قبل قليل، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.