بالفيديو.. إنقاذ شاب جزائري تم اختطافه وتعذيبه في إسبانيا

احتُجز مواطن جزائري يبلغ من العمر 27 عاما في المنطقة الجنوبية لإسبانيا، وأنقذته السلطات الإسبانية بعد عشرة أيام من التعذيب. تم إطلاق سراح الشاب في نهاية المطاف في أيدي الحرس المدني في عملية أطلقوا عليها فيما بعد “الاعتصام”.

وحسب الإعلام الإسباني، فبينما كان في طريقه إلى منزل أحد الأصدقاء بعد العمل. تعرض مواطن جزائري للاعتداء من قبل ثلاثة ملثمين أجبروه تحت تهديد السلاح على ركوب سيارة ، حسب وسائل الإعلام الإسبانية نيوس.

وتم نقل الضحية إلى شقة في وسط سانتا بولا، حيث تم حبسه لمدة يومين تحت المراقبة المستمرة. وبسبب الاشتباه في وجود الشرطة، قام الخاطفون بنقله إلى منزل منعزل في بلدية يكلا (مورسيا).

وخلال هذه الفترة ، تعرض الشاب لاعتداء عنيف ، لا سيما بمسدس كهربائي من نوع “تيزر”، ثم تم تصويره. وتم إرسال مقاطع الفيديو إلى عائلته من أجل الضغط من أجل دفع فدية، وهو ما لا يستسلم له الأقارب.

وبعد تقدم أسرة الضحية بشكولى في 29 ماي الماضي، بدأ الحرس المدني الإسباني على الفور تحقيقا. استمر بلا هوادة حتى إطلاق سراح الضحية والقبض على المسؤولين.

وسرعان ما أكد المحققون أنه في مساء يوم 27 ماي، غادر الضحية مكان عمله متوجهاً إلى أحد معارفه في بلدية فيلاجويوسا. لكنه لم يحضر إلى المكان قط.

وبحسب أقاربه ، أجرى الخاطفون اتصالات هاتفية مع فرد آخر من العائلة مقيم في الجزائر. وطالبوا بفدية قدرها 350 ألف يورو مقابل إطلاق سراحه.

بعد تحديد مكان الاحتجاز المحتمل، شرع الحرس المدني ال؟إسباني في 7 جوان بتفتيش المنزل. وتحرير الضحية واعتقال الشخصين اللذين يحرسانه.

وتم القبض على شخصين آخرين مرتبطين مباشرة بالاختطاف في كارتاخينا (مورسيا). وكذلك اعتقال خامس يوم الثلاثاء الماضي في فيلاجويوسا (أليكانتي).

هؤلاء الأشخاص الخمسة، وجميعهم من الجنسية الإسبانية ولديهم تاريخ من السطو والسرقة والاختلاس. تتراوح أعمارهم بين 19 و28 عامًا. تم اعتقالهم لمشاركتهم في عملية اختطاف بالابتزاز، بأمر من محاكم يكلا وكارتاخينا وفيلاجويوسا على التوالي.