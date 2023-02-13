بالفيديو.. إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض بعد 180 ساعة من الزلزال

أشار وزير النقل التركي، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام بعد نحو 180 ساعة في أدي يمان.

رغم تضاؤل الأمل بالعثور على ناجين، واحتمال توقف عمليات الإنقاذ بعد مرور 8 أيام على زلزال شرق المتوسط، فإنه يتم انتشال بعض الناجين في الحين والآخر.

وآخر من تم إنقاذهم كان طفلة عمرها 4 سنوات. وذلك بعد مرور 180 ساعة من الزلزال وفق ما أعلن وزير النقل التركي. الذي أشار إلى أنه تم إنقاذها من تحت الإنقاض في منطقة أديامان التركية.

وكانت فرق الإنقاذ تمكنت قبل ذلك من انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى في ولاية هاتاي التركية. بعد 176 ساعة على زلزال شرق المتوسط، الذي ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة ما يقرب من 37 ألف شخص.