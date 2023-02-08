بالفيديو.. إنقاذ عائلة سورية بعد مكوثها 40 ساعة تحت الأنقاض

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق فرحة الناس وتصفيقهم أثناء خروج أفراد عائلة أحياء. بعد 40 ساعة قضوها تحت أنقاض منزلهم المدمر في سوريا.

كما تداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو. معربين عن فرحهم بعد إنقاذ عائلة بأكملها وسط الدمار الهائل. والواقعة الأليمة التي حلت بشعبي تركيا وسوريا.

وأظهر الفيديو إنقاذ 3 أطفال، ورجل، حيث ارتفعت أصوات الحضور بالتهليل، معبرين عن فرحتهم.

وكان قد تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي فيديو لرجل سوري، وهو يركض بسرعة وبين ذراعيه طفل رضيع، والذي يبدو عليه أنه حديث الولادة. وكان يركض بسرعة لينقذه من برودة الجو ويبحث عن غطاء له.

ولم تمر إلا ساعات قليلة ويصبح الفيديو وصورة الرضيع في تراندات العالمية. موضحين أن والدته قد توفيت بعد ولادته وتركته وحيدًا لمواجهة العالم، وذلك في بلدة جندرس شمال غرب حلب في سوريا.

ويتصدر الآن كل من الأم والرضيع تريند فيسبوك، حيث انتشر الفيديو بسرعة البرق بين مستخدمي فيسبوك. وحاز الفيديو على تعاطف كبير بين مستخدمي فيس بوك من جميع أنحاء الوطن العربي. معبرين عن حزنهم وأسفهم لهذا الحدث المؤسف الذي تعرضت له سوريا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي فيسبوك مع الفيديو، حيث حصد الفيديو على آلاف التعليقات، التي تدعو بالرحمة للأم. وتدعو الله بأن يحفظ الطفل الرضيع وينجيه، كما حصل على عدد كبير من المشاركة والتفاعل.