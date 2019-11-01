بالفيديو.. إنقاذ 15 “حراڨ” بالغزوات من بينهم امرأة حامل

تمكنت وحدات بحث وإنقاذ تابعة لحراس السواحل بالغزوات، ولاية تلمسان، صباح اليوم، من إنقاذ 15 مرشحا للهجرة غير الشرعية.

من “الحراڨة” امرأة حامل، كانوا على متن قارب عاطل على بعد 22 ميل بحري شرق طارزة الغزوات.

شهدت عملية الانقاذ التي نُفذت بنجاح، إخلاء المرأة الحامل إلى المستشفى بواسطة حوامة البحث والإنقاذ.

هذا التدخل يعكس الجهود التي تبذلها قواتنا البحرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر لاسيما الانسانية منها.