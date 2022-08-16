بالفيديو.. إيتو يؤكد عشقه لنجم “الخضر” ويوجه رسالته للجزائريين

تطرّق صامويل إيتو رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم إلى علاقته مع نجم الكرة الجزائرية سابقا رابح ماجر والجمهور الجزائري.

وقال ايتو في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء بالعاصمة السنغالية داكار :”الجمهور الجزائري ترك لي انطباعا قويا ، احب الجمهور الذي يعشق بلده. محبته لمنتخبهم أعجبتني كثيرا”

وأضاف “كنت أعشق ما يفعله ماجر في صغري. كنت اعشق لمسه كرة القدم كأنه يداعب الكرة وأغنية معها الحب الذي أضهره الجمهور الجزائري صراحة أمر جميل”.

كما ختم “في افريقيا نملك أفضل اللاعبين في العالم على سبيل المثال صاديو ماني اعتبره الأفضل”.

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