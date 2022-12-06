بالفيديو.. إيتو يعتدي على “يوتوبر” جزائري في قطر

قام أمس الإثنين، اللاعب الدولي الكاميروني السابق ورئيس الإتحادية الكاميرونية، صامويل إيتو، بالإعتداء على صانع محتوى جزائري على اليوتوب المدعو “سعيد سعدوني”.

ونشر موقع LA Opinon البرازيلي، عبر تويتر، فيديو لصامويل إيتو، من أمام ملعب 974 بعد حضوره مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية برسم الدور 16 لمونديال قطر.

وإلتقط إيتو صوراً تذكارية مع الجمهور الذي حضر بملعب 974 بصفة عادية، وليقوم بعدها بالإعتداء على اليوتوبر الجزائري “سعيد سعدوني”، بالركل على وجهه وحطم كاميرته الخاصة.

كما كشف اليوتوبر الجزائري “سعيد سعدوني”، في فيديو نشره عبر قناته عبر اليوتوب، أنه تشاجر مع صامويل إيتو وشخص كان برفقته.

كما أضاف المتحدث، أن صامويل إيتو، حطم كاميرته الخاصة، بعد أن قام بتصويره وسأله عن الحكم غاساما.

ما جعل رئيس الإتحادية الكاميرونية صامويل إيتو، يفقد صوابه ويعتدي على اليوتوبر سعدوني.

كما تطرق اليوتوبر الجزائري، أن القضية قيد التحقيق من طرف الشرطة القطرية، في انتظار مستجدات جديدة حول القضية.