بالفيديو.. إيمان خليف تذرف الدموع ومدربها ينفجر “حقرونا”

عرفت نهاية منازلة البطلة الجزائرية إيمان خليف ضد المجرية لوكا هاموري، ذرفها لدموع “الحرقة” لعدد أسباب منها “العنصرية” التي لاحقتها.

وكما شهدت نهاية المباراة، انفجار مدربها هو الأخر، حين احتضنها بقوة و صرخ “حقرونا” ما يؤكد الضغط الكبير التي واجه إبنة مدينة تيارت والطاقم الفني التي رافقها.

وكانت البطلة إيمان خليف قد تعرضت لتنمر كبير، من قبل عدد من الرياضيين، و بعض المعاديين لإنجازات الجزائر، قبل أن ترد الاعتبار لنفسها بطريقة جميلة جدا و احترافية كبيرة.