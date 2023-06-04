بالفيديو.. ابراهيموفيتش يعتزل الميادين وسط دموع مؤثرة

ودع فريق ميلان لاعبه زلاتان ابراهيموفيتش اليوم الأحد بعد مباراة “الروسونيري” أمام هيلاس فيرونا التي انتهت بالفوز بثلاثية مقابل واحد.

وقرّر ابراهيموفيتش الاعتزال رسميا قبل أن يكشف عن رسالته لعشاقة ومحبيه في مختلف بقاع العالم، حيث قال “الآن حان الوقت لأقول وداعا لكرة القدم بأكملها وليس لكم أنتم، كانت لدي ذكريات كثيرة في هذا الملعب”.

وأضاف الاسطورة السويدية “في المرة الأولى التي وصلت فيها إلى ميلان جعلتموني سعيدا، وفي المرة الثانية التي وصلت إليها أشعر بالشرف”.

كما ختم “سأبقى ميلانيستا طوال عمري”.

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