بالفيديو.. ابنة أخت مارين لوبان تهاجم الجزائريين

أثارت ماريون ماريشال لوبان ابنة أخت مارين لوبان جدلا كبيرا من خلال التعبير عن مخاوفها بشأن الهجرة الجزائرية إلى فرنسا.

وبحسب قولها فإن 42٪ من الجزائريين ليس لديهم أي نشاط في فرنسا، وهذه النقطة تطرح مشكلة كبيرة في الاندماج الاجتماعي.

ودعت ماريون ماريشال إلى “إنهاء النظام التفضيلي الفرنسي الجزائري بشأن الهجرة” لتصحيح هذا الوضع.

وقالت ماريون ماريشال لوبان مهاجمة الجزائر “ّنريد إنهاء الهجرة الجزائرية إلى فرنسا. لسنا مركز حضانة للجزائر”.

وقد أثارت تصريحات ماريون ماريشال لوبان ردود فعل قوية وأحييت المناقشات. حول سياسات الهجرة والعلاقات بين فرنسا والجزائر.

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وأشارت إلى أن قرابة نصف الجزائريين في فرنسا ليسوا ناشطين مهنيا. مما يثير مخاوف بشأن الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الجالية.

علاوة على ذلك، من خلال الاستشهاد بحقيقة أن الجزائريين سيمثلون أول جنسية أجنبية في السجن. سلطت ماريون ماريشال لوبان الضوء على مشكلة قد تكون مقلقة فيما يتعلق بالإجرام والأمن.

وقد استُخدمت هذه الأرقام لتبرير دعوتها لإنهاء النظام التفضيلي الفرنسي الجزائري بشأن الهجرة. والتأكيد على الحاجة إلى مراجعة السياسات الحالية.

وأثارت تصريحات ماريون ماريشال لوبان ردود فعل مختلفة. حيث أيدها البعض. معتقدين أن الوقت قد حان لمراجعة سياسات الهجرة وضمان اندماج أفضل للمهاجرين.

من ناحية أخرى، انتقد آخرون خطابها، مؤكدين على أهمية محاربة الصور النمطية وتعزيز الاندماج والتنوع.