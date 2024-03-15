بالفيديو.. ابنة المتطرفة مارين لوبان تعارض الترويج للمنتجات الحلال في فرنسا

تثير ماريون ماريشال، رئيسة قائمة Reconquête للانتخابات الأوروبية، جدلاً حاليًا في فرنسا. بعد تعليقاتها على المنتجات الحلال وشهر رمضان في فرنسا، خلال مقابلة على موقع BFM وRMC.

ويمثل سوق الحلال في فرنسا ما يزيد عن 7 مليارات يورو من حجم الأعمال سنويًا. أي ضعف سوق المنتجات العضوية. علاوة على ذلك، فإن 80% من هذه المنتجات تتعلق باللحوم.

وفقًا لاتحاد الحلال في فرنسا، يسجل هذا السوق نموًا سنويًا بنسبة 15% ويتزايد عدد المتاجر الكبرى المهتمة بهذا القطاع.

ومن الواضح أن هذا النمو يزعج ماريون ماريشال لوبان. التي تريد حظر إعلانات المنتجات الحلال في محلات السوبر ماركت في فرنسا.

في برنامج “وجه لوجه”، أعلنت ماريون ماريشال أن بلدها ليس لديه دعوة لأن يصبح “دولة مسلمة”.

وتقول النائبة الفرنسية السابقة إنها ترفض السماح بوضع رمضان على نفس مستوى عيد الميلاد.

وأعلنت خلال هذه المقابلة: “نحن بلد ذو جذور مسيحية وليس لدينا دعوة لأن نصبح دولة مسلمة”.