بالفيديو.. اتحاد العاصمة يبادر بحملة توعية ضد كورونا

بادر فريق إتحاد العاصمة، بحملة توعية، للمساهمة في تفادي تفشي فيروس كورونا، من خلال نشر فيديو توعوي.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، الحساب الرسمي للفريق على “تيتر”، مقطع فيديو، يشرح من خلال طبيب الفريق بوقلالي، حقيقة هذا الفيروس.

ومن جهتهم وجه كل من مدرب الفريق منير زغدود، واللاعب بن خليفة، بالإضافة لطارق غول، رسالة توعية للاعبي البطولة الوطنية، وكافة الشعب الجزائري لأخذ احتياطاتهم.

يذكر أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، قرر توقيف البطولة الوطنية بصفة مؤقة، إلى غاية تاريخ الـ5 أفريل المقبل، لتفادي تفشي فيروس كورونا.