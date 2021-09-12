بالفيديو.. اتحاد العاصمة يباشر تحضيراته الصيفية
بقلم كريم.تيغرمت
باشر فريق اتحاد العاصمة اليوم الأحد، تحضيراته الصيفية، بملعب “عمر حمادي ببولوغين، استعداد للموسم الكروي الجديد.
وعاد لاعبوا الفريق، صبيحة اليوم إلى ملعب “عمر حمادي”، أين خضعوا لفحص الكشف عن فيروس كورونا، كأول خطوة.
وعقب انتاء الفحوصات الطبية، اجتمع المدرب دنيس لافان، وطاقمه الفني باللاعبين، أين تم توضيح بعض النقاط، قبل مباشرة أول حصة تدريبية.
وشهد هذه الحصة التدريبية، التي جرت تحت إشراف الطاقم الفني الجديد، وبخضور كامل التعداد من تشكيلة الفريق.
استئناف التدريبات تحضيراً للموسم الكروي الجديد 2021/2022.
حيث عرف اليوم الأول إجراء الفحوصات الطبية للاعبين قبل بداية الحصة التدريبية.📽👇https://t.co/FdWCgV1g75
— USM Alger (@USMAofficiel) September 12, 2021
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