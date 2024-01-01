بالفيديو.. اتحاد العاصمة يتغنى بانجازاته في سنة 2023

استعرضت إدارة اتحاد العاصمة، أبرز الانجازات التي حققها الفريق في السنة المنقضية 2023، والتي كانت تاريخية بالنسبة للفريق.

ونشر إدارة النادي العاصمي عبر صفحتها الرسمية، مقطع فيديو، يمجد تتويج الفريق بأول لقب قاري (كأس الكاف)، في تاريخه، خلال سنة 2023.

كما اتبعها مسؤولي الاتحاد، بفيديو، ثاني، استذكرت من خلاله تتويجهم باللقب الإفريقي الثاني (كأس السوبر)، في ذات السنة.

ووصفت إدارة اتحاد العاصمة، سنة 2023، بالسنة التاريخية بالنسبة للنادي العاصمي، بالنظر للانجازات المحققة فيه.