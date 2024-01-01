بالفيديو.. اتحاد العاصمة يتغنى بانجازاته في سنة 2023
استعرضت إدارة اتحاد العاصمة، أبرز الانجازات التي حققها الفريق في السنة المنقضية 2023، والتي كانت تاريخية بالنسبة للفريق.
ونشر إدارة النادي العاصمي عبر صفحتها الرسمية، مقطع فيديو، يمجد تتويج الفريق بأول لقب قاري (كأس الكاف)، في تاريخه، خلال سنة 2023.
كما اتبعها مسؤولي الاتحاد، بفيديو، ثاني، استذكرت من خلاله تتويجهم باللقب الإفريقي الثاني (كأس السوبر)، في ذات السنة.
ووصفت إدارة اتحاد العاصمة، سنة 2023، بالسنة التاريخية بالنسبة للنادي العاصمي، بالنظر للانجازات المحققة فيه.
*3 جوان 2023*
شفت بعيني وعايش كل حكاية.. 2023 عام تاريخي لاتحاد العاصمة
تعيا وتتربع الحمرا على القارة السمرا ⭐⭐#Allezlesrouges #2023 #History #USMA 🔴⚫💪 pic.twitter.com/eZAjoKQxsn
— USM Alger (@USMAofficiel) December 31, 2023
*15 سبتمبر 2023*
لقب افريقي ثاني تسيّد به العاصمة في عامه التاريخي ⭐⭐
تبرق بزوج لوان وما تطفاش..L’USMA والباقي يا من عاش #Allezlesrouges #2023 #History #USMA 🔴⚫💪 pic.twitter.com/ui5yJxAleJ
— USM Alger (@USMAofficiel) December 31, 2023