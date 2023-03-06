بالفيديو.. اتحاد العاصمة يجري أول حصة له بجوهانسبورغ

أجرى تعداد فريق اتحاد العاصمة، اليوم الإثنين، أول حصة تدريبية لهم بالعاصمة الجنوب افرقية جوهانسبورغ تحسبا لمواجهة مضيفهم نادي مارومو غالنتس.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة عبر الصفحة الرسمية للفريق، مقطع فيديو، لأول حصة خاضها تعداد الفريق بجوهانسبورغ.

كما أوضحت صفحة الفريق، بأن الطاقم الفني خصص هذه الحصة التي جرت في الحديقة المجاورة لمقر اقامتهم للاسترخاء.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، يواجه هذا الأربعاء، مضيفه مارومو غالنتس، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكاف.