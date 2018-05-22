بالفيديو..احتراق حافلة بقالمة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطعا مصورا، لنشوب حريق مهول في حافلة لنقل المسافرين بقالمة.

وحسبما يظهره الفيديو، الذي القطه هاوي بعدسة هاتفه، الحافلة التي تعمل على خط بسكرة عنابة.

أتى الحريق على جميع ارجائها، حيث يرى تصاعد الدخان الأسود من داخلها.

وحسبما مصادر متطابقة، فإنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية