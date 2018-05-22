بالفيديو..احتراق حافلة بقالمة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطعا مصورا، لنشوب حريق مهول في حافلة لنقل المسافرين بقالمة.
وحسبما يظهره الفيديو، الذي القطه هاوي بعدسة هاتفه، الحافلة التي تعمل على خط بسكرة عنابة.
أتى الحريق على جميع ارجائها، حيث يرى تصاعد الدخان الأسود من داخلها.
وحسبما مصادر متطابقة، فإنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية
صباح اليوم بقالمة احتراق حافلة تعمل على خط بسكرة عنابة سلاماات ان شاء الله #مطفاة_في_كل_سيارة
صباح اليوم بقالمة احتراق حافلة تعمل على خط بسكرة عنابة سلاماات ان شاء الله #مطفاة_في_كل_سيارة
Publiée par حوادث المرور في الجزائر sur mardi 22 mai 2018
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