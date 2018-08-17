بالفيديو.. احتراق سيارة بالكامل في طريق بوشاوي بالعاصمة

اشتعلت النار في سيارة من نوع بيكاسو سيتروان، منذ لحظات اليوم الجمعة في طريق بوشاوي بالعاصمة.

حيث احترقت السيارة بالكامل حسب ما أظهرته مقاطع الفيديو، حيث تنقلت مصالح الحماية المدنية لإخماد النار في السيارة.