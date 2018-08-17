عاجل

بالفيديو.. احتراق سيارة بالكامل في طريق بوشاوي بالعاصمة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بالفيديو.. احتراق سيارة بالكامل في طريق بوشاوي بالعاصمة
بقلم سميرة.ل

اشتعلت النار في سيارة من نوع بيكاسو سيتروان، منذ لحظات اليوم الجمعة في طريق بوشاوي بالعاصمة.

حيث احترقت السيارة بالكامل حسب ما أظهرته مقاطع الفيديو، حيث تنقلت مصالح الحماية المدنية لإخماد النار في السيارة.

✅اشتعال سيارة من نوع بيكاسو سيتروان بالعاصمة طريق بوشاوي الآن 😱😱

Publiée par ‎Ennahar TV Live النهار تي في مباشر‎ sur Vendredi 17 août 2018


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital