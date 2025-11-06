بالفيديو.. احتفالات خيالية لأنصار اتحاد الحراش بذكرى التأسيس الـ 94

شهدت مختلف مناطق العاصمة الجزائرية، مساء الخميس، احتفالات كبيرة لأنصار اتحاد الحراش بمناسبة الذكرى الرابعة والتسعين لتأسيس النادي.

في أجواء مميزة عكست عمق الانتماء والحب الذي يجمع الجماهير بفريقهم العريق.

وانطلقت الاحتفالات من عدة معاقل تقليدية للأنصار، على غرار المحمدية، باش جراح، بوروبة، والحراش. إذ تجمّع المئات من المشجعين رافعين الألوان الصفراء والسوداء، فيما كانت ضفاف واد الحراش القلب النابض للاحتفالات.

وعرفت المناسبة حضورًا لافتًا للعائلات والأطفال، في مشهد جمع بين الفرح والحنين إلى تاريخ الفريق، الذي ترك بصمات خالدة في الكرة الجزائرية.

وأكدت هذه الاحتفالات أن حب اتحاد الحراش يتجاوز النتائج والظروف، كما اعتبر كثير من الأنصار هذه الذكرى فرصة لتجديد العهد على دعم الفريق ومساندته في مشواره، متمنين أن تكون انطلاقة جديدة نحو تحقيق النجاحات واستعادة بريق النادي التاريخي.